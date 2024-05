I “Concerti per la città“, un regalo per tutti

Come recita il titolo non saranno solamente dei classici concerti ma bensì dei “Concerti per la città“ nel vero senso della parola. Si spazierà dal jazz al contemporaneo per affiorare nelle note dello stile classico, un regalo per Pesaro 2024 che vedrà riempire di emozioni i luoghi più significativi nel cuore della città grazie al Liceo Musicale Marconi ma non solo.

"Siamo giunti ad una nuova edizione di questa iniziativa e quest’anno l’istituto propone una serie di attività concertistiche sparse nel centro della città : afferma Maria Antonio Testa, dirigente scolastico Istituto Marconi di Pesaro –. Siamo convinti che aumentando il livello qualitativo delle nostre attività diamo la possibilità ai nostri ragazzi di confrontarsi con il pubblico e ricevere soddisfazioni". Il Santuario delle Grazie, la chiesa monumentale di San Giovanni Battista, il Salone Metaurense di Palazzo Ducale e la chiesa della Santissima Annunziata, ecco, sono questi i luoghi scelti per l’iniziativa.

"La cosa interessante è il fatto che i concerti oltre ai nostri alunni vedono come protagoniste diverse collaborazioni con altre scuole – sottolinea Elisa Cerri, professoressa –. La prima data cadrà il 20 maggio alle 18 nel Cortile del Liceo e proporrà un concerto incentrato sulle percussioni, quì i nostri alunni andranno in scena assieme al Conservatorio Rossini". Il secondo appuntamento sarà il 22 maggio alle ore 15,30 nel Santuario delle Grazie con “Dialogando in musica“ che vedrà gli studenti del Liceo esibirsi con altri istituti del territorio. Da segnare in agenda anche il 24 maggio perchè alle ore 21,15 nella chiesa San Giovanni Battista ad accogliere il pubblico ci saranno cori e solisti.

Il programma non finisce qui, infatti, il 28 maggio alle 18 il protagonista sarà il Salone Metaurense di Palazzo Ducale con “A spasso per l’Ottocento“. Ultimi due appuntamenti si svolgeranno entrambi nella chiesa dell’Annunziata di cui uno il 30 maggio alle 21,15 e l’altro il 31 maggio alle 18,30. "Con queste giornate vorremmo trasmettere ai ragazzi il valore di fare musica insieme dando la possibilità agli altri studenti di confrontarsi con questa attività e delineare meglio il proprio percorso professionale così che possano essere scoperti dei talenti che prima non erano stati approfonditi" spiega il dirigente scolastico Antonio Testa. L’ingresso agli eventi è libero per il 28, 30 e 31 maggio bisogna prenotarsi tramite Eventbrite Liceo Musicale Marconi Pesaro.

