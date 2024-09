I disegni di “De Bestiarum Naturis“ dalla mostra alle abitazioni dei visitatori

Dalla mostra a casa propria: i disegni della mostra “De Bestiarium Naturis“, ovvero le opere di Andrea Carlo Pedrazzini allestite fino al 24 dicembre a Casa Bucci a cura di Viviana Bucci, potranno essere portati a casa in un evento speciale che si terrà oggi alle ore 18,30. L’iniziativa, denomintata “Evento Bestiale“, inizierà per i presenti lasciandosi ispirare dalla lettura, a cura di Silvia Melini, di alcuni dei recentissimi Racconti Scelti di Pedrazzini, legati al bestiario esposto, accompagnati dal commento dell’artista stesso; poi si potrà poi prenotare la stampa digitale di uno dei disegni esposti, per venirlo poi a ritirare al termine della mostra.

L’occasione è riservata solo ai presenti oggi. Realizzata con il contributo del Comune di Pesaro, l’esposizione è un progetto di Società dell’Uso Associazione Culturale, nata per diffondere la conoscenza dell’opera del maestro ceramista Franco Bucci, per valorizzare oggetti e memoria custoditi a Casa Bucci, ma anche quella filosofia di vita che ha reso la famiglia Bucci fulcro di incontri tra artisti, creativi e intellettuali, all’insegna dello scambio e della convivialità.

“De Bestiarium Naturis“ è un avvincente safari immaginario fra oltre 400 animali inesistenti, tratti dalla grande opera artistico-letteraria in 999 capitoli di Pedrazzini; un gigantesco bestiario con centinaia di disegni a tratteggio e ad inchiostro di china a cui l’artista lavora dal 2000 che si espandono in altre opere, letterarie, artistiche e multimediali.