I ’gemelli’ di Nanterre per due giorni in città tra sport e fumetti

Si è conclusa la due-giorni che stringe, ancora una volta, il legame con il Comune di Nanterre, con cui Pesaro è gemellata da 55 anni "e con cui collaboriamo tramite rapporti di scambio e progetti rivolti a diversi settori". Così Daniele Vimini, vicesindaco assessore alla Bellezza nell’accogliere, insieme a Marco Perugini, presidente del Consiglio comunale, la delegazione di sportivi d’Oltralpe guidata dal sindaco Raphaël Adam e arrivata in città per partecipare, tra l’altro, al "Torneo notturno delle stelle ovali" under 14, organizzato da Gabriele Del Monte, presidente di Formiche Rugby, insieme ad altre squadre italiane.

Il team della Racing Rugby Nanterreha prima visitato il Museo Nazionale Rossini, Musei Civici, Casa e Teatro Rossini. Nel pomeriggio ha fatto poi tappa al Cinema Astra, per la presentazione del fumetto "Ciao Vincent!", alla presenza dell’autrice Debora Di Gilio. L’opera, è un viaggio dentro la comunità di italiani arrivati in Francia dagli anni ‘20 e racconta in particolare la storia di Vincent Pascucci, 92 anni, operaio alla Simca, sindacalista, comunista, partigiano durante la guerra del 1939-1945. Vincent trascorre la sua vita prendendosi cura dei giovani e trasmettendo gli orrori della guerra e del fascismo affinché la storia non si ripeta. È anche la storia di una periferia comunista animata da valori educativi popolari che desidera dare a tutti i giovani i mezzi per affrancarsi da un percorso di vita predestinato.

La delegazione ha proseguito la sua visita nella Capitale e i tornei promossi dalla Formiche Rugby Pesaro. Ad accompagnare la delegazione, Fulvia Cugini, responsabile delle Relazioni internazionali del Comune di Nanterre, alla sua ultima missione all’estero prima del pensionamento, "Una grande e insostituibile amica della città che saremo felici di accogliere come ospite fissa di Pesaro per continuare a intessere relazioni e opportunità di crescita per le due città" ha concluso Vimini.