I miracoli demografici: "Vallefoglia sopra 15mila"

Puntuale come un orologio svizzero, Vallefoglia ha superato di nuovo i 15mila abitanti. Sono 15.053, per la precisione: lo ha annunciato con legittima soddisfazione il sindaco Palmiro Ucchielli: "Confermiamo il nostro trend di crescita"", ha detto. Ma qui in realtà entriamo negli insondabili misteri demografici, perché Ucchielli il superamento dei 15mila abitanti l’aveva celebrato anche nel 2022 quando la crescita del Comune sembrava inarrestabile. Tanto che quando si cominciò a vociferare della possibilità di un terzo mandato per i sindaci, ma solo quelli Comuni sotto i 15mila abitanti, più o meno tutti pensammo che Ucchielli fosse spacciato, condannato dalla sua stessa smania di far emergere Vallefoglia come terza città della provincia per numero di abitanti. E invece no. In quel caso faceva testo il censimento Istat del 2021, che attestava 14.917 residenti: quegli 83 abitanti che mancavano per arrivare a 15mila consentirono a Ucchielli di ricandidarsi e di rivincere. State sicuri che, se dovesse servire tornare sotto quota 15mila per un’altra elezione, Ucchielli un modo lo troverà per far temporaneamente sparire gli abitanti in più e farli poi riapparire dopo il voto.

Nel frattempo, il sindaco torna a celebrare la crescita: "Rafforziamo la nostra posizione come terzo comune più popoloso della provincia dopo Pesaro e Fano. Questo incremento è dovuto ai numerosi servizi offerti ai cittadini, tra cui scuole, asili nido (attualmente in fase di ampliamento per accogliere altri 60 bambini), palestre e impianti sportivi, che rendono il comune particolarmente attrattivo per le giovani famiglie. In particolare, la crescita demografica in Vallefoglia va in controtendenza rispetto ai dati nazionali, spesso caratterizzati da un calo delle nascite. Questo è attribuibile anche alla vivacità del tessuto economico locale, grazie alla presenza di numerose imprese artigianali e industriali che continuano a espandersi, creando nuove opportunità di lavoro".

Ucchielli si rammarica però del fatto che a Vallefoglia manchino "imprenditori edili che costruiscano case, perché altrimenti saremmo ben oltre i 15mila". Salvo, ovviamente, che non serva stare sotto per ricandidarsi...