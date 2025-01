Il Convitto durantino, una rivoluzione

È stata definita una vera e propria "svolta per la formazione dell’entroterra": l’istituzione di un convitto per l’Istituto Superiore Della Rovere, ospitato al Barco Ducale, si prepara a lasciare il segno. I corsi di moda, meccanica, agrario, ragioneria e geometra assumono così un appeal che supera i confini regionali. La proposta è stata inserita dalla Provicnia nel Piano provinciale di programmazione della rete scolastica, già dall’apertura delle iscrizioni e ha fatto registrare grande interesse. I posti a disposizione saranno cinquanta, alcuni dei quali saranno riservati all’Alberghiero “Celli“ di Piobbico, altra istituzione dell’entroterra. "E’ un’operazione che si muove in netta controtendenza rispetto al rischio di spoliazione dei servizi delle aree interne – evidenzia il consigliere provinciale con delega alla Programmazione della Rete scolastica Oriano Giovanelli –. Si tratta di radicare sul territorio istituzioni scolastiche fondamentali per lo sviluppo ed è significativo anche l’aspetto sociale: oggi, per le famiglie, è sempre più difficile affrontare le spese per la formazione scolastica dei figli, specialmente guardando a un’offerta didattica di qualità. Il convitto risponde a questa necessità, senza ulteriori aggravi".

Centrale anche il ruolo del Comune di Urbania con il sindaco Marco Ciccolini: "Il convitto rafforza l’offerta formativa dell’Istituto Superiore Della Rovere, consolidando un’istituzione scolastica significativa per l’entroterra. Abbiamo messo a disposizione una struttura storica, investendo su servizi che aiutano i ragazzi a studiare e le famiglie a restare nei territori. Non c’è una valenza solo per Urbania ma per tutto l’entroterra".

La presentazione è affidata alla dirigente scolastica Antonella Accili: "Parliamo di un convitto unico in Italia: sarà sicuramente un’eccellenza regionale, con camere singole e doppie dotate di bagni privati. Applicheremo il modello della scuola finlandese: gli studenti potranno potenziare l’autonomia, la responsabilità, le abilità relazionali. Sono già arrivate molte domande, sia per il convitto che per la modalità del semi-convitto. Le iscrizioni sono aperte fino al 10 febbraio". Per ulteriori informazioni è possibile contattare direttamente la dirigente scolastica. Per presentare la novità la Provincia ha girato anche un video spot sul tema con gli studenti del Della Rovere, che nei prossimi giorni sarà veicolato nei canali degli enti interessati.

Andrea Angelini