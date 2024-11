Il derby stile ducale se l’aggiudica Urbania

urbania

: Nannetti, Scarcella (43’ s.t. Tamai), Antoniucci, Dal Compare, Sarli (40’ s.t. Sema), Paoli, Catani, Carnesecchi, Rivi, Zingaretti (12’ s.t. Franca), Nunez (35’ s.t. Farias). All. Lilli

LMV URBINO: Alessandroni. Arcangeli (29’ s.t. Corigliano), Tamagnini, Zancocchia (20’ s.t. Serges), Giovane, Bellucci, Cusimano, Dalla Bona, Bardeggia (43’ s.t. Pierpaoli), Galante, Boccioletti (20’ s.t. Palazzi). All. Mariani

ARBITRO: Antonuccio di Roma 1

RETI: Sarli 25’ p.t., Rivi (rig.) 42’ s.t.

NOTE: ammoniti Tamagnini, Rivi, Arcangeli, Bardeggia, Paoli, Catani, Farias. Espulso: Corigliano

Davanti ad una grande cornice di pubblico va in scena il derby principe dell’entroterra pesarese. Ad imporsi è l’Urbania dopo una grande prova di tenacia e determinazione. Il primo tempo non parte su grandi ritmi, ma basta un solo giro di lancetta per vedere la prima occasione della partita. La partita è tattica e solo un episodio la sblocca: Rivi conquista una punizione dai venticinque metri, Sarli batte forte rasoterra ingannando Alessandroni sul suo palo, con il portiere che si era mosso per coprire il tiro sopra la barriera. Sul finale di tempo il mancino di Zancocchia dai venti metri costringe Nannetti al miracolo in calcio d’angolo. Il secondo tempo vede un Urbino più gagliardo. Al sesto la conclusione di Dalla Bona di mancino da dentro l’area finisce in corner. Al sedicesimo il neoentrato biancorosso Franca spara forte centrale ma Alessandroni blocca facile. Passa un minuto e il golden boy Galante in grande slalom si incunea in area, la conclusione è rimpallata in calcio d’angolo. I cambi gialloblù non sortiscono gli effetti desiderati ed è di nuovo l’Urbania a rendersi pericolosa: Nunez strozza il tiro ma l’estremo difensore ospite smanaccia in corner. Passano i minuti e l’Urbino prova ad alzare l’intensità, ma la difesa dell’Urbania regge bene e nel più classico dei contropiedi trova la via del raddoppio. Sull’indecisione di Alessandroni in uscita arriva il lestissimo Rivi, a tu per tu con il portiere viene però abbattuto dal subentrato Corigliano. È rosso e rigore: Rivi apre il piattone e sancisce il definitivo due a zero.

Andrea Alessandroni