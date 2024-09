Il garbino piega un altro pino: transennato

Si è appoggiato dolcemente – per fortuna – sopra le alte ringhiere che separano il marciapiede lato mare da villa Marina. Perché il forte vento di Libeccio (Garbino, ndr) dell’altro ieri è riuscito a piegare uno di quei pini marittimi antichi che punteggiano tutto viale Trieste. Una situazione precaria, molto precaria, perché se l’albero si fosse spezzato, visto il peso, e fosse crollato sopra ad uno dei tanti passeggiatori, lo avrebbe mandato minimo all’ospedale. Per cui nella mattinata di ieri si sono recati sul posto una squadra dei vigili del fuoco ed anche una pattuglia della polizia locale che hanno interdetto il passaggio delle persone con i nastri bianchi e rossi per evitare il transito in zone di pericolo. Nessun taglio per il momento "anche perché le decisioni ora spettano all’amministrazione comunale".