Il Matelica strappa un punto in casa di un rognoso Montegranaro

montegranaro

2

matelica

2

: Taborda, Chimezie, Stortini, Gonzalez(28’st Proesmans), Zaffagnini, Capodaglio, Perpepaj(39’st Palmieri), Iuvalè(34’st Pagliarini), Jallow, Tonuzi(18’st Mangiacapre), Mancini(16’st Di Matteo). All: Mengo.

MATELICA: Ginestra, Wahi, Zappasodi(17’st Frulla), Aquila, Lucarini, Gabrielli(40’st Gashi), Antonioni(26’pt Giovannini), Bagnolo(43’st Merli), Iori, Stroppa(31’st Amico), Strupsceki. All: Santoni.

RETI: 33’pt Iori, 35’pt Jallow, 44’pt Tonuzi, 42’st Frulla.

ARBITRO: Pigliacampo di Pesaro;

Il Matelica strappa un punto in casa del Montegranaro al termine di novanta minuti intensi e ricchi di emozioni. Il match si sblocca dopo la mezz’ora. Al 33’ Iori porta in vantaggio gli ospiti sugli sviluppi di un corner. La risposta locale arriva appena due minuti dopo, con Jallow che arriva per primo su una ribattuta di Ginestra e deposita in rete. I padroni di casa ribaltano il risultato appena prima dell’ intervallo. Fallo di mano in area che l’arbitro punisce col rigore, nonostante le proteste del Matelica. Dal dischetto Tonuzi non sbaglia.

Nella ripresa il Matelica spinge forte a caccia del pareggio, ma il Montegranaro resiste. Sembra fatta per i padroni di casa, ma nel finale Frulla pennella una punizione imprendibile per Taborda e fissa il risultato sul 2-2 finale.