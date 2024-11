Il Natale ducale sarà ricco di appuntamenti

Sotto la stella ducale si accende il Natale di Urbino, dal primo dicembre con lo spettacolo della marcing band di Viva Radio 2. Tante iniziative per oltre un mese di festeggiamenti grazie al lavoro di Comune e associazioni del territorio cittadino. Come già anticipato tutto il centro storico sarà protagonista: da piazza Duca Federico dedicata agli eventi alla piazzetta delle Erbe fino a Borgo Mercatale con il villaggio del Natale e la pista di pattinaggio che inaugurerà il 30 novembre. Ovviamente piazza della Repubblica manterrà un ruolo centrale con gli allestimenti e le casette dei mercatini. Mercatini che partiranno già da oggi in corso Garibaldi.

"È stato un importante lavoro corale, abbiamo iniziato a lavorarci da settembre quindi un grazie a tutto l’ufficio comunale, alle associazioni e ai miei colleghi assessori – ha detto in conferenza stampa Lara Ottaviani –. La Proloco ha acquistato 4 casette in legno, 3 di queste andranno in piazza, e hanno determinato quello che sarà l’assetto del Natale. Una casetta adornerà invece la piazzetta delle Erbe. L’adesione ai mercatini è stata importante. La scelta di proporre un Natale dislocato è nata per permettere di attrarre più persone e che possano vivere il centro storico. Anche gli spettacoli saranno variegati e in tutta l’area. Vogliamo coprire la maggior parte di giornate così da offrire ogni giorno iniziative. Tra l’altro abbiamo quattro mostre in corso in questo periodo".

Le vie dei presepi della di Urbino sono all’interno del programma e questa 24ª edizione sarà inaugurata il 30 alle 17. Tra le attrazioni non mancheranno quelle dell’Ars Urbino ducale e la Festa del duca d’inverno diventa Presepi rinascimentali viventi, "vi aspettiamo il 7, 8 e14 con le nostre iniziative e i cortei storici", ha aggiunto la vice presidente dell’Ars Alice Amadori.

"Questo è davvero un Natale corale dove riescono a partecipare tutti i settori, non solo le politiche giovanili ma anche quelle sociali. È sarà fruibile da tutti", ha spiegato l’assessore Elisabetta Foschi. Atteso poi il capodanno in mano all’AssComm, ovvero l’associazione dei commercianti che come ha detto Federica Marini sarà animato "dalla tribute band degli 883 a cui seguirà il dj set, tutto in piazza Duca Federico".

"Da anni il Natale a Urbino è un bel Natale e dobbiamo ricordacelo. Un grazie ai nostri dipendenti e a chi lavora durante le feste. Con la speranza che queste feste portino un po’ poi di pace, specie dove manca nel mondo", ha concluso il sindaco Maurizio Gambini.

Grande impegno ed eventi anche a Canavaccio dove la Proloco proporrà sculture di ghiaccio ed appuntamenti a Gaifa mentre la scuola “Volponi-Pascoli“ allieterà le giornate con concerti anche a Palazzo Ducale così come il coro di Mazzaferro. Inoltre dal 9 al 15 dicembre Urbino sarà protagonista nel progetto di Pesaro 2024 con la capitale della cultura.

Francesco Pierucci