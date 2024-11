Il Natale secondo Biancani. Giochi di luce sugli edifici e tutto un altro mercatino

Ci siamo: l’allestimento natalizio targato Biancani sta per essere svelato. E anche in questo caso sarà una svolta rispetto all’era Ricci. Non più tutto in piazza, a partire dal mercatino che sarà diffuso negli angoli del centro. Non solo, perché il nuovo sindaco ha cambiato persino il nome: non di tanto, per carità, ma anche quello sarà diverso: "Sì – spiega Biancani – sarà ‘Pesaro 2024 – il Cuore del Natale’. Fino all’anno scorso era ‘Pesaro nel cuore’. "L’abbiamo scelto – argomenta – per trasmettere ai cittadini l’amore che tutti proviamo per la città. I mercatini, quest’anno, saranno sparpagliati, ma facilmente individuabili:l’abbiamo fatto per rendere la città più elegante. Le vie che prenderanno parte a questo ‘centro commerciale’ saranno via Rossini, piazzale Collenuccio, via Pedrotti, via San Francesco, tutti i giorni dalle 10 alle 22".

Si parte sabato alle 18 con l’accensione dell’albero. "Sarà un evento bellissimo – promette Biancani – quindi consiglio di arrivare anche un pochino prima per poter prendere i posti migliori. Dopo i saluti istituzionali dal rinnovato palco della Biosfera, musica e giochi luminosi guideranno i cittadini: dai musicisti sotto gli archi di palazzo ducale, al ‘Light On’, lo spettacolo di videomapping che lascerà tutti a bocca aperta sulla facciata del palazzo delle Poste". Infatti, novità di quest’anno è proprio il videomapping che illuminerà il cuore della città tutti i giorni: "Per la prima volta sono stato chiamato per accendere la piazza in uno spettacolo che non è solo quello dell’albero – racconta Riccardo Bocchini, architetto progettista dell’evento –, ma anche altre cose. Con il videomapping ci sarà raccontata Pesaro, con tutte le sue peculiarità: a partire dalle biciclette, passando per i tramonti e arrivando anche alle opere che contraddistinguono la città. Il tutto legato dalla musica che tanto coinvolge e fa innamorare. Io sono romano, ma mi considero pesarese d’adozione, ho sempre passato qui le mie estati e poter donare a Pesaro il mio lavoro è una cosa meravigliosa".

Le musiche sono state affidate al compositore Roberto Molinelli, anconetano ma da 25 anni residente nella nostra città: "L’assessore Vimini mi ha chiesto di lavorare sulle musiche di alcuni compositori pesaresi o legati a Pesaro – ha spiegato –. È proprio per questo che sentirete le arie di Rossini, Hans Zimmer, Ennio Morricone e Nino Rota. Non faccio altri nomi per non togliere la sorpresa, ma ce ne saranno per tutti i gusti".

Oltre alla magia delle luci, ovviamente, non può mancare la magia della neve: in viale Marconi, vicino il nuovo Auditorium Scavolini, verrà infatti posizionata la pista per il pattinaggio, che non sarà fatta di ghiaccio ma in versione sintetica ("e non ci saranno sprechi di energia") . Piazzale Matteotti si trasformerà in una fattoria didattica con attività e laboratori per bambini con la Fattoria dei Mini, e i loro piccoli cavalli che potranno essere cavalcati dai più piccoli, mentre nell’androne del Comune si terrà il "Presepi in mostra", dove saranno esposti i cinque presepi vincitori del contest lanciato dal sindaco e rivolto ai cittadini.

E poi tanto altro ancora, però con un altro assente rispetto agli anni scorsi: il tappeto rosso. Anche questo Biancani l’ha voluto togliere.

Alessio Zaffini