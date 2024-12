Il Palazzo del Natale per la miglior festa

Palazzo Gasparini si trasforma nel Palazzo del Natale a Mercatello sul Metauro. Già ieri ci sono state le prime attività con l’accensione del maestoso albero di Natale che domina piazza Garibaldi ma il meglio è per la giornata odierna. Si comincia questa mattina con percorsi in e-bike e camminate che hanno come punto di partenza ed arrivo proprio la piazza, teatro di tutta la manifestazione e proprio in occasione del ritorno dei partecipanti si cominciano i festeggiamenti alle 11,30 con l’Accademia del Padlot e l’Avis locale pronti a ristorare tutti.

Dalle 15,30 apre i battenti il palazzo di Natale, nel piano terra di palazzo Gasparini con allestimenti a tema di grande bellezza, realizzati dall’associazione Arte&Altro e dall’Oratorio San Giovanni Bosco.