Il Requiem tedesco per rinsaldare l’amicizia con Genova

Un concerto per celebrare un compleanno diventa l’occasione per rinsaldare un’amicizia tra associazioni. Sabato scorso a Fermignano è stato eseguito l’Ein Deutsches Requiem (Requiem tedesco) di Johannes Brahms, per soli, coro e orchestra, composizione poco proposta in Italia, se non dalle importanti istituzioni concertistiche, vista la sua difficoltà musicale ed esecutiva. L’evento, però, era di quelli importanti e richiedeva una musica d’eccezione: si celebravano i 50 anni del Coro polifonico Giovannini di Fermignano. A partecipare, oltre alla formazione locale, c’erano il Coro Genova Vocal Consort (arrivato dalla Liguria per l’occasione), i solisti Emanuela Torresi (soprano) e Marco Camastra (baritono) e l’Orchestra I Cameristi del Montefeltro, istituzioni della provincia di Pesaro Urbino, tutti diretti dal Maestro Massimo Sabatini. Questo è stato, sì, un progetto musicale, ma soprattutto di socializzazione, che ha avvicinato le realtà di Genova e della nostra provincia, oltre a rinsaldare amicizie in vista dei futuri progetti insieme.

n. p.