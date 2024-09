Il ricordo di Schillaci a Cantiano. Il bomber visitò il paese nel 2023

Non sono l’Italia sportiva piange la morte di Totò Schillaci, il bomber dagli occhi spiritati del mondiale 1990. Lo ricorda anche Cantiano, piccolo paese dell’entroterra pesarese che l’ha avuto ospite nel pomeriggio di sabato 19 agosto di un anno fa. Schillaci, deceduto ieri per un tumore alla soglia dei 60anni, era salito in passerella a Cantiano assieme all’Atletico Luceoli, la squadra di calcio del paese. A presentarlo ai tifosi e a quanti hanno sognato per i suoi gol, il giornalista Guido Giovagnoli.

La presenza di Schillaci era nata grazie ai rapporti di amicizia di Lorenzo Duro, calciatore della squadra cantianese. "Ho sempre ammirato Totò Schillaci- spiegò allora Duro- un attaccante di livello mondiale, è stato un piacere dialogare con lui e rivivere le emozioni dei suoi gol e delle suo gare in nazionale e nei maggiori club italiani". A contattare il bomber fu Mario Fucili responsabile marketing Victor San Marino.

Totò Schillaci fu capocannoniere e miglior giocatore con la maglia della Nazionale Italiana nel campionato del mondo 1990 (gli Azzurri come si ricorderà finirono al terzo posto).

Sempre nel ’90 Schillaci si classificò secondo nella classifica del Pallone d’oro dietro al tedesco Lothar Matth Matthäus. La sua presenza a Cantiano fu particolarmente gradita. am.pi.