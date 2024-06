Il ritorno alle urne: 23 e 24 giugno

Lo scenario del ballottaggio mai evocato dai contendenti di questa campagna elettorale è diventato realtà. Alle urne gli urbinati dovranno tornarci il 23 e 24 giugno, ovvero una domenica e un lunedì. Domenica le urne saranno aperte dalle 7 del mattino alle ore 23. Lunedì, invece, si chiuderanno alle ore 15. A quel punto ricomincerà la lentissima operazione di spoglio per i venti seggi urbinati. Ieri le operazioni hanno portato via più tempo, però, per le preferenze. Il 24 sarà forse tutto più rapido.