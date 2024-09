Il sapore vero di Casteldurante. Urbania, festa per il crostolo

L’antica Casteldurante prepara tre giorni per celebrare il Crostolo di Urbania, piatto della tradizione che sarà festeggiato con la 14ª edizione di una sagra a lui dedicata. Venerdì, sabato e domenica la Pro loco Casteldurante, custode di questo piatto che affonda le radici nella storia, accenderà le griglie sei suoi stand in piazza San Cristofoto per una tre giorni a ingresso gratuito tra buon cibo, musica, animazione ed eventi.

Uova e strutto, unite a latte e farina, e una cottura sulle braci garantiscono un sapore inconfondibile difficile da dimenticare. A tutela e valorizzazione del Crostolo è attivo anche un marchio di denominazione detto DE.CO. che ha scelto di puntare sul crostolo, una delle prelibatezze più conosciute della cucina di Urbania. "Il Crostolo è il piatto giusto per unire tutta l’offerta culinaria dell’alta valle del Metauro – dice la Pro loco Casteldurante – e vediamo infatti nell’enogastronomia un tassello importantissimo per la valorizzazione dei piccoli borghi e dell’intero territorio".

Al crostolo infatti è possibile abbinare la Casciotta d’Urbino, i salumi nostrani, le erbe spontanee di campo ma anche un buon bicchiere di birra artigianale: un’occasione insomma per racchiudere un intero territorio in un piatto".

Questo il programma: si comincia venerdì alle 18,30 con l’apertura degli stand gastronomici e l’animazione in piazza ma poi la serata sarà tutta all’insegna della Pezza Band, una delle più quotate tribute band degli 883. Sabato invece dalle 17 apre il mercatino dell’ingegno e dell’artigianato e la serata continua, oltre che con la cucina, anche con l’esibizione di Greta Grilli, trainer della scuola di ballo Dream Dance Marche. Seguirà serata danzante in piazza con Alfredo e Giusy. La domenica si anima dalla mattina con la pedalata cicloturistica a cura di Zero e Mezzo che ritornerà giusto in tempo in piazza per il pranzo agli stand gastronomici aperti da mezzogiorno. Nel pomeriggio va in scena un altro dei momenti caratteristici della sagra con CrostolChef, sfida goliardica a base di crostolo, che vede quest’anno sfidarsi come aspiranti chef i sindaci dell’alta valle del Metauro. Ai primi cittadini toccherà, infatti, il compito di stendere e cuocere un crostolo a regola d’arte, sotto la supervisione di un’attenta giuria. Dalle 19 animazione con Ar Fun, dalle 21 musica con Patrick e Diletta.

Andrea Angelini