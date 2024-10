Impresa Senigallia, Pesaro beffata all’overtime

SENIGALLIA

68

RECANATI

61

GOLDENGAS SENIGALLIA: Giacomini 20, Landoni 18, Venga 11, Tamboura 2, Maiolatesi, Arceci 2, P.Sablich 5, G.Sablich 3, Giampieri 7, Druda, Perna ne, Ferraro ne All. Petitto

SVETHIA RECANATI: Clementoni 3, Andreani 9, Semprini Cesari 7, Urbutis 16, Fontana 4, Pozzetti 12, Magrini 10, Sabbatini, Ndzie ne, Zomero, Marcone ne, Kossowski ne. All. Di Chiara

Arbitri: Antonelli di Assisi e Pompei di Spello Parziali: 15-16 28-32 44-51 68-61 Note: spettatori 500 circa di cui oltre 100 ospiti.

Con un ultimo quarto di intensità pazzesca, la Goldengas ribalta un match che sembrava già perso e infligge la prima sconfitta stagionale alla capolista Recanati, 68-61. La Goldengas non dispiace nemmeno nei primi tre periodi ma Recanati, superiore per tecnica, fisicità ed esperienza, sembra avere il match in mano con un +12 pesante in una gara dal punteggio basso (32-44 al 25’). Venga ricuce lo strappo all’inizio dell’ultimo periodo in cui Recanati non segna per sei lunghi minuti: 51-51 al 33’. Poi Senigallia mette pure la testa avanti e si arriva al finale praticamente punto a punto con la tripla dell’ex Magrini che però sembra indirizzare i giochi sul 55-59 al 38’. Invece non è così: Giacomini segna subito da fuori (58-59), la Goldengas torna avanti e poi scappa con una azione da manuale, con ribaltamento per Giampieri che a 36 secondi dal termine fa esplodere la tifoseria di casa portando i suoi sul 63-59. Sui due tiri liberi realizzati da capitan Giacomini (66-59) Senigallia completa l’impresa di giornata.

Andrea Pongetti