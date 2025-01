Imprese giovani. Ecco un fondo da 75mila euro

Imprenditoria giovanile: il Comune ha pronto il bando “Limo+” che assegnerà risorse per complessivi 75mila euro a giovani, tra i 18 e i 35 anni, residenti in tutta la provincia, quale sostegno all’avvio di imprese innovative (Start up). I 75mila euro a disposizione potranno finanziare un massimo di 5 progetti d’impresa da 15mila euro ciascuno. Per la presentazione del proprio progetto c’è tempo fino al 17 febbraio. Per orientare quanti volessero partecipare al bando, l’amministrazione comunale ha previsto una serie di seminari.

Il primo incontro sarà sabato 25 gennaio e si terrà ad Aradia, La casa nel parco Miralfiore, all’interno dell’area “dei laghetti”: "Il programma della giornata – spiega l’assessore Camilla Murgia – prevede due conferenze di approfondimento con esperti e tecnici. Dalle 9 alle 13 si terrà l’incontro “Diritto d’autore nell’era dell’A.I. generativa” con l’avvocato Andrea Amidei che illustrerà “come tutelare il lavoro nell’epoca dell’A.I.. Poi dalle 14 alle 18 si terrà il secondo incontro con “Forme e tipologie di Impresa” a cura della commercialista Monica Montanari che guiderà i presenti nella spiegazione delle “forme societarie e degli adempimenti necessari per creare un’attività economica". La partecipazione ai seminari è parte integrante per chi volesse aderire al concorso di fondi.

"Gli appuntamenti proseguiranno sabato 1 febbraio – continua Murgia – dalle 14 alle 18, con il workshop “Digital Project Management con Asana” (Aradia). Il terzo seminario sarà venerdì 7 febbraio, alle ore 15, al Castello Brancaleoni di Piobbico con un pomeriggio di attività e confronto per i giovani che vorranno presentare la domanda per il bando di finanziamento e che vedrà coinvolte non solo le associazioni giovanili ma anche Coldiretti che in questi mesi ha avviato percorsi di formazione negli istituti Superiori del territorio, Gal Montefeltro e i rappresentanti del progetto Loda".

Sul sito web del Comune di Pesaro, ente capofila, sono presenti informazioni dettagliate. "Per partecipare è possibile iscriversi all’indirizzo associazionezoe.com/tutti-i-progetti/limoplus/. Per informazioni si può scrivere a info@associazionezoe.com".