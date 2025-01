"Da Febbraio fino ad Aprile la Vis Pesaro ospiterà il progetto "In campo contro la violenza di genere – L’altro sesso è un avversario?". Ideato insieme all’assessore con delega allo Sport Mila Della Dora, il 25 novembre 2023 (in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne) questa attività serve a parlare di sentimenti in un mondo tipicamente maschile come quello del calcio". Si presenta con queste parole la responsabile del progetto, Micaela Ucchielli, Psicoterapeuta e presidente del Centro Jonas Pesaro E.T.S. Nella conferenza situata all’interno della sala stampa della Vis ha voluto descrivere il nuovo progetto con parole di speranza: "Questa attività è partita già dal 2024 con tre squadre pesaresi non professionistiche ed è stata accolta con grande entusiasmo da ogni membro della Vis, a partire dal suo presidente Mauro Bosco fino ad arrivare al suo Responsabile del settore giovanile Devin Alacqua. La società ha infatti compreso che la crescita di un giovane calciatore non passa solo attraverso la cura del suo corpo ma anche del suo benessere psicologico. La Vis si è dimostrata innovativa nel approcciarsi al mondo psicanalitico. Affidandosi al centro Jonas,che si occupa della clinica psicoanalitica dei nuovi sintomi del disagio contemporaneo, la società vuole tramandare il messaggio ai propri giovani (under 15 femminile e maschile ed under 16 maschile) che la violenza non è mai una forma d’amore. Dialogheremo con i ragazzi/e in incontri di mezz’ora svolti in modalità circolare. In queste attività gli verrà anche chiesto quali sono i fattori che li attirano alla musica trap, genere diffuso tra i giovani, intriso di testi violenti e volgari. Vogliamo combattere le relazioni tossiche". Parola poi ad Alacqua: "Per la Vis è un onore promuovere questo progetto. Contribuisce a seguire i nostri ragazzi a 360°. Il nostro obbiettivo è quello di trasmettergli dei valori. Vogliamo divulgare questa attività d’ascolto a tutte le altre realtà". È Mila Della Dora a chiudere: "Ritengo questo progetto fondamentale". Lorenzo Mazzanti