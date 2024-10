In città torna la Stradomenica. Dal mercato ai musei: ecco cosa fare

Domani torna l’appuntamento con la Stradomenica, iniziativa promossa dal Comune ogni terza domenica del mese. Tanti gli eventi culturali e le aperture straordinarie che caratterizzeranno la giornata. Per l’occasione sarà infatti possibile visitare la mostra "Capitale del disegno" ospitata ai Musei Civici, spazio che accoglie anche "L’urlo creativo" di Ettore Travaglini e "Sotto Assedio" di Abel Zeltman (orario di apertura 10-13/15.30-18.30). Da non perdere il Tour Capitale, per conoscere attraverso una passeggiata della durata di un’ora e mezza, alcuni dei più belli tra i tesori pesaresi: si parte dall’infopoint di Pesaro 2024 (piazza del Popolo, 7) alle ore 10.30 e 16.30. In programma per domani anche le visite guidate alla Sinagoga (orario di apertura 10-13) e il Tour dedicato alla Pesaro Romana, con appuntamento per la partenza alle ore 10.30 in piazza Mosca, davanti ai Musei Civici. Con la Stradomenica, Pesaro celebrerà anche il suo essere Città creativa della Musica Unesco durante TUM, Festival del Turismo Musicale e con la sua traversata ‘Coast to Coast’ insieme a Ruben Camillas: si tratta di un tour da fare a piedi o in bicicletta per andare alla scoperta dei luoghi che sono nella mente e nel cuore di ogni pesarese appassionato delle sette note. Partenza da Piazza del Popolo alle ore 15. Alle 21, al Teatro Rossini, nell’ambito del Gad andrà invece in scena lo spettacolo il "Duello- Il Gioco dell’Assassino".

Per la Stradomenica, oltre all’apertura straordinaria di tutti i musei della città, sono inoltre in programma il tradizionale mercato cittadino del Carducci e il mercato dell’antiquariato vicino a Rocca Costanza.