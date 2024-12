In nome di Francesco, raccolta fondi per i bimbi del Salesi

Nella comunità di Colli al Metauro non si spegne il ricordo di Francesco Bernabucci, il giovane studente del Polo 3 deceduto lo scorso 17 settembre, pochi giorni dopo il suo 20° compleanno, vinto da una lunga malattia.

E nel nome di Francesco si "festeggia il Natale" organizzando una raccolta fondi, per i bambini malati (come lui) che sono in cura al Salesi.

E’ un torneo di Burraco quello pensato dall’insegnante Jessica Traiani, "un piccolo gesto per un grande sorriso", si legge nella locandina d’invito. L’appuntamento è per la prossima domenica, 15 dicembre, alle 15 al Bocciodromo di Tavernelle.

La quota di iscrizione è di 10 euro. "Il ricavato andrà interamente devoluto alla Fondazione Salesi - spiega l’organizzatrice - per garantire un sorriso ai bambini ricoverati e alle loro famiglie. Tengo molto a questo torneo, sia per il bene mi lega a Francesco, sia perché tengo molto anche alla Fondazione Salesi essendo una delle mamme che ha sorriso grazie a loro". "Per questo motivo, e sapendo di far cosa gradita alla famiglia di Francy – conclude Jessica Traiani – spero che questo evento abbia un po’ di successo".

Per informazioni telefonare al: 3393424665