In programma interventi ai bagni pubblici

Lavori in corso e bagni pubblici chiusi a Urbino. Da ieri e fino a martedì 16 gennaio i servizi igienici di via Mazzini, sotto piazza della Repubblica, saranno interdetti all’utenza. Questo per permettere una riqualificazione dei servizi igenici da parte della compartecipata del Comune di Urbino di terminare i lavori affidati. I bagni pubblici di via Mazzini sono particolarmente utilizzati dai turisti che transitano per il centro, dalla mattina alla sera. L’avviso di chiusura è apparso ieri, appeso alla porta chiusa. fra. pier.