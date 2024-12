Inaugurazione della Winter Edition del Durante Festival a Urbania con omaggio a Tom Waits

Dopo il successo delle cinque edizioni estive, oggi si inaugura la prima edizione invernale del Durante Festival, la rassegna musicale a cura del Comune di Urbania e dell’Ente Concerti di Pesaro (teatro Bramante di Urbania).

Oggi alle 21,15 “Happy Birthday Tom Waits”, un omaggio a uno dei più grandi artisti del panorama musicale del ‘900, in occasione del suo compleanno. Ad omaggiarlo saranno i Raindogs, band nata nel 2006 con l’obiettivo di reinterpretare la musica di Waits in una chiave originale e multiculturale, che vanta una ricca esperienza concertistica su palchi europei e che sta attualmente lavorando al nuovo album. La formazione, che ha collaborato anche con Raphael Gualazzi è composta da Fred Bizzarri (voce e chitarra), Max Valentine (sassofoni, flauti e voce), Renè Conte (chitarra elettrica), Alex Pavlikoski (contrabbasso e basso elettrico) e Max Tatanka (batteria).

La Winter Edition del Durante Festival proseguirà con due appuntamenti: giovedì 26 omaggio a Mina, con i The Sound Messengers: Clarissa Vichi (voce), Massimo Valentini (sassofoni, voce, cajon), Marco Di Meo (chitarra) e Claudio Morosi (tastiere e synth bass), accompagnati dalle narrazioni di Francesco Belfiori. Venerdì 3 gennaio per la Festa Nazionale della Befana di Urbania con Tango & folklore argentino, con il Pablo Corradini Quintet (Pablo Corradini al bandoneón, Marco Postacchini al sax e flauto, Simone Maggio al pianoforte, Roberto Gazzani al contrabbasso, Gianluca Nanni alla batteria e percussioni) e la partecipazione dei ballerini Anibal Castro e Rachele Tombolini.

Biglietti disponibili sul portale vivaticket.it: intero 10 euro, ridotto 8 (under 25, over 65). Per informazioni e prenotazioni: Ufficio Turismo di Urbania 0722 313140 - turismo@comuneurbaniapu.it

Valentina Damiani