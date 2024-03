Incendio all’improvviso in un appartamento di viale Trieste a Pesaro

Pesaro, 30 marzo 2024 – Fiamme alte. E improvvise. L’incendio è scoppiato intorno alle 20 e 45 di ieri sera in viale Trieste davanti all’hotel Mediterraneo. E’ andata a fuoco la canna fumaria di un appartamento che appartiene ad Iside Scipioni, ex manager della Tvs di Urbino, molto conosciuta.

Con una autoscala che ha allungato il suo braccio fino al tetto in fiamme, i vigili del fuoco si sono messi all’opera per spegnere le fiamme. Due squadre hanno lavorato sia fuori che all’interno della palazzina a tre piani per mettere in sicurezza l’abitazione.

Pare, stando alle prime indicazioni dei pompieri, che non vi siano feriti e intossicati.

A seguire le operazioni dei vigili del fuoco moltissime persone che si trovavano in quel momento passando da lì ed anche residenti di viale Trieste richiamati dalle sirene dei mezzi dei vigili del fuoco.

Viale Trieste è stata bloccata per forza di cose e per evitare altre situazioni di pericolo alla circolazione.

Le cause che hanno innescato le fiamme sono al vaglio dei pompieri. E sono ancora da quantificare i danni.