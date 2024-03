Incidente in A14 tra Pesaro e Fano: camion del cioccolato si schianta e sradica il guard rail

Pesaro, 29 marzo 2024 – Al camion del cioccolato scoppia una gomma e finisce contro il guard rail dell’autostrada: il carico si ribalta ma il conducente rimane per fortuna illeso. E’ quanto accaduto giovedì notte poco prima di mezzanotte sull’A14 tra Pesaro e Fano.

L’automezzo, guidato da un autista albanese, si è schiantato sradicando circa 300 metri di guard rail: trasportava un carico misto dove c’era molta cioccolata destinata alla ristorazione.

Il conducente ha perso il controllo del mezzo dopo lo scoppio del pneumatico anteriore destro e ci sono volute oltre 6 ore di lavoro da parte dei tecnici del garage Jolly di San Giovanni in Marignano che hanno utilizzato 2 gru e diversi camion per mettere in sicurezza il mezzo e recuperare il materiale disperso.

E’ stata una lunga notte ma alla fine tutto è tornato alla normalità.