Tavullia (Pesaro Urbino), 20 gennaio 2020 - Un camion contenente rifiuti urbani si è rovesciato stamane alle 7.30 all'interno della discarica di Ca' Asprete. L'autista, 47 anni di Foligno, è rimasto incastrato nella cabina con ferite in varie parti del corpo. E' stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per estrarlo dall'abitacolo del mezzo e consentire ai sanitari di soccorrerlo e trasportarlo in elicottero all'ospedale di Torrette di Ancona. L'uomo non ha mai perso conoscenza ma lamentava dolori ad una spalla. Sul posto, per i rilievi di legge, i carabinieri e gli ispettori dell'Asur. Il camion appartiene alla ditta folignate autotrasporti D&D. La discarica è gestita da Marche Multiservizi.

