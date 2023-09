Insieme per la sostenibilità. Pubblico e aziende firmano il patto

Sostenibilità ed educazione ambientale, ma soprattuto la volontà di cambiare le abitudini facilitando i percorsi casa-lavoro a bordo di mezzi sostenibili. L’amministrazione fanese, insieme ad un gruppo di aziende della zona industriale di Bellocchi (Profilglass, ASET, Fanocenter e Techfem capofila di questo raggruppamento), Ami-Adriabus e Fiab-Forbici hanno siglato un patto - all’interno del Techfem Mobility Village, allestito in piazza XX Settembre - che porterà alla firma di un protocollo per un progetto di mobilità di distretto. La volontà comune è di favorire e incentivare l’utilizzo della mobilità dolce per raggiungere i luoghi di lavoro affinché vengano promossi nuovi stili di vita votati alla diminuzione delle autovetture. In questo modo si rende il territorio dell’area industriale maggiormente identitario, connesso, accessibile e sicuro. La progettualità si articolerà in tre fasi: si partirà dalla somministrazione del questionario di mobilità, poi si analizzeranno i dati e poi verrà presentato il piano che verrà redatto sulla base degli elementi tecnici. Di mobilità di distretto se ne è parlato anche all’ex Chiesa del Gonfalone all’interno del talk “Innovazione e sostenibilità” moderato da Stefano Gandelli.