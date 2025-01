Intanto l’associazione nata un anno fa ha gettato la spugna

Non solo chiudono i negozi, ma chiudono ad un anno di distanza, anche le associazioni di commercianti, nate proprio per animare il centro storico affinché non chiudano i negozi. "Le problematiche sono tante, le soluzioni tutte da trovare. La situazione non è rosea". E’ il commento a caldo di Paolo Trau, titolare dell’ottica Amadei di piazzale Lazzarini, tra gli esercenti ad aver partecipato all’incontro con l’assessore Francesca Frenquellucci.

L’associazione prossima alla chiusura è “Piazza del teatro“, con Trau tra i fondatori e balzata agli onori della cronaca per iniziative anche ben riuscite come il concerto itinerante organizzato insieme al Conservatorio Rossini. "La congiuntura economica porta ognuno di noi a concentrarsi sulla propria attività – continua Trau –. Abbiamo fatto presente all’assessore che Pesaro Capitale e il Natale a Pesaro non hanno dato il riscontro atteso. La nostra disponibilità è stata massima, il Comune ci ha aiutato a sostenere parzialmente le spese, ma i costi per un’associazione di volontariato quale era la nostra non sono sostenibili. Solo di contabilità abbiamo speso 700 euro. Organizzare eventi è troppo impegnativo: è una vera professione. Solo di burocrazia tra piano di sicurezza, la siae e l’ antincendio non abbiamo mai speso meno di 500 euro a volta. E’ chiaro che se il centro muore, ci perdiamo tutti: servono strategia e visione al più presto. Intervenire tardi, con un centro storico desertificato sarebbe molto peggio".