Italservice in pausa dopo il giro di boa. Il patron: "Puntiamo alla salvezza"

L’Italservice è in pausa dopo il giro di boa. Nell’ultima partita di andata i biancorossi hanno perso in casa con il Sandro Abate Avellino. Attualmente Pesaro è in zona playout.

A parlare è il patròn Lorenzo Pizza: "Puntiamo alla salvezza. Spensieratezza e leggerezza potrebbero spostare gli obiettivi col passare delle settimane, vedremo. Il sogno è quello di agganciare il treno playoff. Ma ora bisogna concentrarsi step by step. Partita dopo partita. La priorità è mantenere la categoria".

L’ultimo acquisto, Ramon, la dice lunga sugli obiettivi del club che merita senza dubbio altre posizioni. "Ci guardiamo alle spalle certo" e aggiunge: "I ragazzi stanno soffrendo da inizio campionato, giocando a ranghi ridotti perché la rosa era un po’ corta. Stanno giocando e lavorando tantissimo, siamo orgogliosi di loro". In effetti allenarsi e giocare con una squadra non al completo è comunque un fattore che condiziona. Dopo quindici turni, la formazione della presidente Simona Marinelli viaggia a quota 13 punti, in tredicesima posizione.

Dopo la sosta si torna a giocare il 7 febbraio. Capitan Tonidandel e compagni alle 20,30 ospitano Roma. Per questa occasione si spera in una buona affluenza di pubblico: "La nostra forza, oltre a quella della squadra e del mister, è il pubblico. Il nostro sesto uomo", suona la carica Lorenzo Pizza.

