Italservice nella tana del Napoli

Terza giornata, terzo big match. L’Italservice oggi alle 20,30 è ospite del Napoli dei tanti ex. Sotto i riflettori di Sky Sport in diretta tv, i biancorossi vanno a caccia del primo successo in serie A. Pesaro è ancora a zero punti, ma il giocatore Alessio Saponara è fiducioso: "L’avvio è stato difficile, lo sapevamo che sarebbe stata dura. Nonostante due buone prestazioni, non siamo riusciti a portare dei punti a casa. Questo non ci deve demoralizzare, ma dobbiamo continuare a lavorare forte per riprendere la retta via. Sono fiducioso per il futuro perché, secondo me, abbiamo una buona squadra e sono sicuro che arriveranno pian piano i risultati". Saponara fa parte della lunga lista di ex che stasera si daranno battaglia in terra partenopea. Il Napoli è sempre guidato da mister Fulvio Colini, trainer capace di vincere tutto, più volte, in Italia con l’Italservice. Tra i giocatori biancoazzurri, gli ex rispondono ai nomi di Salas, De Luca, Caruso, Borruto e Bolo. Saponara, dal canto suo, ha vestito la casacca del Napoli: "Si tratta di una partita importante per me perché ho vissuto bellissime esperienze con il Napoli. Sappiamo che giocare in casa loro è difficile, io ne sono consapevole più di tutti. Noi dobbiamo andare là e fare la nostra partita, come avvenuto a Roma e con la L84. Cercando di strappare qualche punto. Non dovremo uscire dalla gara, tenendola sempre viva".

b.t.