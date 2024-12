Ivana racconta la sua storia di dipendenza . Appuntamento domani al Teatro Sperimentale

Uno spettacolo per conoscere e soprattutto difendersi dalle insidie delle droghe. E’ quanto previsto a Pesaro domani alle 19.30 al Teatro Sperimentale, grazie allo show organizzato dalla comunità di San Patrignano in partnership con Banca Mediolanum. Il format del progetto WeFree dal titolo "Il posto giusto" offre uno sguardo inedito e sincero sul disagio giovanile e sul pericolo della droga. Il pubblico assisterà alla testimonianza di Ivana, ex ragazza in percorso a San Patrignano. Vinta la sua battaglia contro l’alcol e l’abuso di farmaci, oggi Ivana racconta la sua storia per mostrare, senza filtri, cosa significa vivere con una dipendenza. Affiancata dal conduttore e autore teatrale Pascal La Delfa, Ivana indagherà il suo passato per ricostruire le ragioni che l’hanno condotta verso la dipendenza. Prenotazioni possibili allo 0721.33690 o tramite email a maurizio.picciafuoco@bancamediolanum.it. Ingresso libero e gratuito.