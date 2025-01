K Sport-Urbania, derby di lusso

A polarizzare l’attenzione degli sportivi oggi è il derby K Sport Montecchio Gallo-Urbania (ore 15). "La partita di oggi si presenta da sola- dice il dg della K Sport Matteo Mariani- sarà un derby di alta classifica, da sempre sentito dentro e fuori dal campo". "Arriviamo a questa gara- sottolinea dalla parte dell’Urbania il diesse Stefano Maggi - con qualche acciacco influenzale ma anche con il desiderio e la volontà di fare una prestazione che ci dia sempre più autostima e consapevolezza". Arbitra Francesco Zaccheria di Legnago.

Portuali calcio Ancona- Urbino Calcio (ore 15). "Partita difficile per il valore dell’avversario- commenta alla vigilia il dg dei ducali Ivan Santi- I Portuali, nonostante la sconfitta nel recupero di mercoledì, hanno conquistato in casa 11 dei 15 punti complessivi battendo anche l’Urbania poche settimane fa. Una squadra che sta cercando di fare punti per uscire dalla zona play out". Arbitra Andrea Eletto di Macerata.

Alma Juventus Fano- Montegranaro (ore 14,30). "Dobbiamo vincere la prima gara di questo campionato - sottolinea il presidente dell’Alma Salvatore Guida - abbiamo qualche infortunato ma contiamo di inserire dei nuovi innesti, qualcuno sarà già oggi in campo come Di Guida, un centrocampista arrivato da Napoli ed ex serie D (Portici)". Arbitra Leonardo Crincoli di Ascoli Piceno.

Le altre gare di oggi: Chiesanuova- Matelica (ore 15); Fabriano Cerreto- Montefano (ore 15); Monturano- Sangiustese (ore 14,30); Osimana- Tolentino (ore 15); Maceratese- Atletico Mariner (ore 15). Arbitra Leonardo Crincoli di Ascoli Piceno.

Amedeo Pisciolini