Khalil Ahmad, punti, minuti e recuperi: è al top

Primo nei punti segnati, nei minuti giocati, nei recuperi e nella valutazione. Al termine del girone di andata, Khalil Ahmad eccelle non solo all’interno della Carpegna Prosciutto, ma nell’intera lega. Il talentuoso americano pescato in estate - bisogna riconoscere che Pino Sacripanti, coadiuvato dal suo consulente di mercato Nicola Egidio, aveva avuto fiuto a scovarlo - domina in quattro delle statistiche più importanti della pallacanestro, giocando 32.3’ (395 in totale), segnando 20.8 punti di media (613 in totale), rubando 2.5 palloni di media e segnalandosi come il più redditizio nella valutazione di tutta la serie A2. E’ anche il giocatore della Vuelle che subìsce più falli (4.7 di media), non quello che ne commette di più, che è Bucarelli (2.9), un agonista nato.

Ci sono poi delle liete sorprese nelle altre voci: ad esempio il miglior tiratore da due punti è Rino De Laurentiis col 68% (43/63), il migliore da tre era Parrillo col 50% (14/28), ma Petrovic non è partito male e, pur con pochi tentativi al suo attivo, (4/7) si attesta sul 57% e promette bene. Il più preciso nei tiri liberi, quasi una macchina, è invece Imbrò che li tira con il 91% avendone sbagliati sin qui solo due (21/23).

Alla voce rimbalzi il migliore è King anche se la media (5.5) non è certo di quelle da spazza-tabelloni con 1.5 in attacco e 4 in difesa. A ruota lo segue Lombardi con 5.1. Zanotti svetta nelle stoppate (0.4 di media), mentre negli assist lo scettro è di Imbrò con 3.3 di media smazzati sin qui. L’unico neo di Ahmad sono le palle perse, 3.1 a partita, ancora superiori a quelle recuperate nonostante lo spreco sia in calo rispetto all’inizio.

Quanto alle statistiche di squadra, i biancorossi hanno fatto dei passi avanti nei punti segnati dove risalgono la china attestandosi a 77.5 di media, che vale il 10° posto nella graduatoria delle formazioni più prolifiche, in cui la migliore è Rimini con 83.4 tallonata da Udine con 83.1, non a caso prima e seconda in classifica. Anche in difesa le cose sono un po’ migliorate: la Vuelle è scesa sotto la soglia degli 80 punti subìti e si posiziona a 79.6 punti di media, ma davanti ci sono soltanto cinque squadre che fanno peggio: Cremona (82.7), Vigevano (81.2), Nardò (80.7), Piacenza (80.3) e Orzinuovi (80). Bisogna diventare più tosti nella propria metà campo per alzare il livello in questo girone di ritorno.

e.f.