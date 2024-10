Kiril Cholakov in mostra da Picca Arte contemporanea

Un’unica grande tela – di 160 centimetri per 2,60 metri – farà da calamita allo sguardo curioso di quanti, sabato, dalle ore 18, si ritroveranno da Picca Arte contemporanea. Fino al 9 novembre sarà possibile incontrare la poetica di Kiril Cholakov, artista poliedrico di origini bulgare protagonista assoluto della personale dal titolo onirico “Un’ancora sempre più leggera“. La galleria d’arte di via Diaz 18 a Pesaro, fondata da Giuseppe Tomasello ed Elisa Di Domenicantonio, invita il pubblico al vernissage della mostra per poi ricordare come accedere, solo su prenotazione, nei giorni successivi: scrivendo a piccartecontemporanea@gmail.com

"Le opere di Kiril – osservano i curatori – spesso sono interessate dai temi sociali e politici, attraverso una ricerca degli argomenti che riguardano lo “spaesamento” interiore, la solitudine, la memoria collettiva e personale, la relazione tra uomo e la natura espressi con diversi linguaggi e tecniche. Disegno, pittura, scultura, fotografia, installazione, video sono intercambiabili per Kiril, poeta visivo".