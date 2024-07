"La battaglia del Metauro rivive ed è un successo"

Si è chiusa con successo, ieri a Sterpeti, la quarta edizione della Battaglia del Metauro. Si tratta della spettacolare ricostruzione dello scontro che nel 207 avanti Cristo decise le sorti della seconda guerra punica. A Gioal Canestrelli (foto piccola a destra), uno dei consulenti scientifici dell’evento (e di altri simili in giro per l’Italia e non solo), chiediamo un bilancio di questa edizione. "I bilanci per quest’edizione sono sicuramente ottimi. Come sempre quando veniamo a rievocare qui a Montefelcino, abbiamo trovato una grandissima propositività da parte dell’amministrazione locale e della Pro loco, una grandissima volontà di affiancare i rievocatori nel regalare una cornice magnifica e suggestiva come per esempio quella del villaggio piceno (realizzato dalla Pro Loco, ndr). Per quanto riguarda l’attività ai campi dei rievocatori, siamo orgogliosi di poter dire che quest’anno non abbiamo solo rievocatori da tutta Italia, ma anche dalla Spagna, precisamente da Ibiza, questo anche in vista di progetti futuri, perché si tratta di una realtà che organizza un evento analogo nella penisola iberica; e poi c’erano anche rievocatori dalla Polonia".

Programmi futuri?

"Stiamo cercando di allargare il più possibile la partecipazione anche a realtà estere che possono offrire un ottimo spunto sia per migliorare i rievocatori italiani, sia per confrontarsi, sia per offrire al pubblico che viene uno spaccato sempre più ampio".

Si è già parlato della prossima edizione oppure ancora no?

"Non ancora, però sicuramente c’è la volontà di proseguire. Il cambio di amministrazione lo vediamo positivamente nella misura in cui il sindaco entrante è molto favorevole alla rievocazione, anzi ha fortemente voluto che si riprendesse con la Battaglia: è dal 2018 che non tornavamo a Montefelcino; in prospettiva io vedo una continuità, vedremo poi in che termini".

Soddisfatto anche il neo sindaco di Montefelcino Maurizio Marotesi, che tra l’altro è anche presidente uscente della Pro loco.

"Una parte del lavoro l’avevo già avviata come presidente della Pro loco, sicché dopo la mia proclamazione non ho fatto altro che proseguire sul solco già tracciato. Ricordo che questa edizione della Battaglia si colloca dentro Pesaro Capitale della cultura 2024".

