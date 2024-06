La Camera di commercio piange Paolo Lamaro

Scomparso Paolo Lamaro, segretario generale della Camera di Commercio di Pesaro e Urbino dal 1989 al 1997. "Il dott. Lamaro, magistrato che scelse il percorso camerale – ricorda Fabrizio Schiavoni, segretario generale dell’Ente che, proprio da Lamaro, ha preso il testimone nel 1997 e che, insieme al presidente Gino Sabatini esprime il proprio cordoglio –, nei lunghi anni di lavoro presso l’Ente pesarese ha portato la sua elevata competenza giuridica mai disgiunta da un esemplare rigore morale ricorda Fabrizio Schiavoni". "Con Lamaro – si legge in una note - se ne va il protagonista di una stagione lontana dall’attuale ma in cui si misero le fondamenta del mondo camerale come lo conosciamo oggi".