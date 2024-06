La ’Capitale’ si fa bella. Tour speciali, navette gratis

Da domani, 1 luglio, tutta l’offerta turistica e culturale di Pesaro 2024 si arricchisce, diventa più accessibile e sostenibile: tutte le bellezze della città saranno aperte al pubblico, garantita anche l’ora di pranzo. Oltre ai musei sempre aperti ogni giorno, grazie alla riformulazione e ampliamento dell’orario di fruizione, il sindaco Andrea Biancani e il vice Daniele Vimini hanno annunciato altre importanti novità: "Nuovi tour guidati dei luoghi significativi della città, in più l’opportunità della navetta gratuita che collega Pesaro, per il Parco San Bartolo e Gabicce". Un’azione su più fronti, che vuole soddisfare le richieste culturali di pesaresi, visitatori e cittadini temporanei.

"Ringrazio Vimini, il dirigente della cultura Galdenzi, e tutti gli operatori – ha detto Biancani – che gestiscono gli aspetti museali in città. Siamo riusciti a rendere tutto quello che abbiamo visitabile. Abbiamo iniziato questo mandato con una marcia in più, per accogliere al meglio chi sceglie Pesaro, per invitarli alla scoperta di una città e di un territorio pieni di bellezza - ha detto Biancani. - Altro unicum sono le navette gratuite, dalle 9 alle 23, che collegano il centro di Pesaro a Gabicce Mare, passando per i meravigliosi borghi del Parco San Bartolo. Una grandissima opportunità per il territorio, un’offerta unica per cittadini e turisti che possono spostarsi senza usare i mezzi e gratuitamente, allo stesso tempo un’azione che denota grande attenzione verso l’ambiente".

Il vice sindaco Vimini ha rimarcato: "Un’esperienza unica, ogni giorno, a disposizione di cittadini, che svela anche ciò che non è raccontato nei classici circuiti culturali e naturalistici. Crediamo che questa iniziativa avrà un grande effetto sui turisti e sui pesaresi, ottime azioni replicabili anche nei mesi a venire". Un’offerta museale ampia e aperta, con sette giorni su sette (anche in pausa pranzo) di accoglienza garantita per scoprire le bellezze di Pesaro 2024 che verranno raccontate anche nei tour ’Capitale’ e ’Rossiniano’. Tra queste il teatro Rossini, inserito in entrambe le proposte e aperto al pubblico ogni giorno. "Quattro chiavi - ha concluso Biancani - per aprire quattro portoni: due itinerari giornalieri per svelare insieme alcuni dei più belli tra tesori pesaresi. Varcheremo la soglia del Teatro Rossini, passeremo per il Museo della bicicletta, per la Domus di via dell’Abbondanza e infine giungeremo al ghetto ebraico con la Sinagoga (il sabato la Sinagoga sarà sostituita con la Chiesa del Nome di Dio). Punto di partenza: InfoPoint Pesaro 2024 - Piazza del Popolo, 7. La Card può essere acquistata online o presso Palazzo Mosca - Musei Civici, Casa Rossini e InfoPoint Pesaro 2024 (solo pagamento elettronico)". Info: 0721 387655. C’è anche un tour Rossiniano: ogni lunedì e venerdì avvieremo la narrazione di una vita: la nascita a Casa Rossini, le opere tra il Teatro Rossini e il Museo Nazionale Rossini e infine il grande lascito al Conservatorio Rossini. In pratica tutti i musei sempre aperti compresi quelli della scuola d’arte Mengaroni".

Luigi Diotalevi