La festa di laurea con sorpresa. All’improvviso ecco Gianni Morandi: "Incredibile, il più bel regalo"

Festeggia la sua laurea al bar e arriva Gianni Morandi: è stata una piacevole sorpresa quella che ha ricevuto Federico Ruggeri, fanese di 22 anni, neo laureato in Economia Aziendale all’Alma Mater Studiorum di Bologna: "Stavamo brindando, avevo la corona di alloro in testa e ho sentito un boato – dice – Poi, nella concitazione generale, ho avvertito una mano sulla spalla. Così – racconta al Carlino il ragazzo – mi sono girato e ho visto Gianni Morandi". Ruggeri, raggiunto al telefono, stenta ancora a crederci. Alcuni amici gli hanno persino fatto un video insieme al Gianni nazionale, che è diventato virale sui social. Da lunedì, il profilo Instagram del fanese è stato inondato di like, interazioni e commenti. Il cantante si è complimentato: "Ce l’hai fatta". "È stato qualcosa di fortuito, perché ripeto – fa Ruggeri – io ero al bar a festeggiare la mia laurea con amici e famiglia. Lì per lì, non capivo cosa fosse tutto quel baccano. Mi sono voltato e ho avuto una sorta di blackout. Continuavo a pensare ´non ci credo, non ci credo´. È stata una bellissima emozione – commenta – Gianni è stato alla mano, ci ha chiesto di fare una foto ricordo per immortalare quei momenti".

Il cantante di Monghidoro, showman a tutto tondo, abita a San Lazzaro di Savena, alle porte di Bologna, ed è solito passeggiare sotto i portici del capoluogo emiliano. Lunedì, verso le 13, era con alcune persone e dei bambini piccoli: forse, i suoi nipoti. Ruggeri era in via Oberdan, al bar, seduto ai tavolini esterni del locale: "Certo che sapevo chi fosse Morandi, anche se io, per la verità, ascolto altri generi di musica", evidenzia il ragazzo. Che tra l’altro ha discusso una tesi sull’industria musicale dal titolo "Nuovi modelli di business nell’industria musicale – L’importanza del personal brand". Il suo sogno è quella di mettere in piedi un’agenzia di management per curare gli interessi degli artisti. "Guardi che è stato incredibile, un insieme di coincidenze. Diciamo che Morandi è stato un bel regalo di laurea", scherza il dottor Ruggeri, che ha iniziato la Magistrale a Roma.

Con le Marche e con Fano, Federico ha un bel rapporto: d’altronde, qui sono le sue radici. "Ora sono a Roma, ma a Fano torno spesso. Tengo molto alla mia città, ci torno in media una volta al mese". Ne è prova il fatto che Ruggeri è tra i fondatori dell’evento ´Fano Fitness Festival´, che riguarda il fitness e il benessere psicofisico: "La prima edizione a maggio 2024, ma visto il grande successo ripeteremo l’iniziativa anche nel 2025. È un progetto personale a cui tengo molto".