La gioiosa discesa della Befana. Urbania celebra la “vecchina“

Da Torino a Palermo, tantissimi sono arrivati per salutare la Befana di Urbania che sfida la pioggia. La 28ª edizione della Festa nazionale della Befana è cominciata ieri con la vecchina a cavallo della scopa volante che, come da tradizione, ha ricevuto le chiavi della città dal sindaco Marco Ciccolini, alla presenza del presidente della Pro loco, Valeria Falleri.

Oggi sarà omaggiata anche da Francesco Maria II della Rovere, ultimo duca d’Urbino, che divideva la sua dimora tra Urbino, Casteldurante (poi Urbania) e Pesaro e proprio a Urbania lasciò in eredità un palazzo affacciato sul fiume Metauro. "È bello vedere i bambini sempre emozionati – ha detto la Befana –, Urbania è la capitale mondiale dell’Epifania. Un po’ di carbone fa sempre comodo ai bambini per ripensare alle proprie azioni, ma devo dire che i più piccoli sono sempre buoni, la loro gentilezza è spontanea e sono ancora in grado di emozionarsi. L’inaugurazione è stata segnata dalla pioggia ma tutti gli spettacoli sono confermati, vogliamo che questo sia per voi un bel momento da ricordare".

Il programma della seconda giornata. Per oggi le previsioni indicano sole e allora si preparano fin dalle prime ore del mattino le Befane con la granata (così si chiama qua la scopa volante), pronte a passeggiare per le vie del centro storico, regalando caramelle ai bambini. Inoltre, la Befana accoglierà i giovanissimi nel suo ufficio postale e nella sua casa e, chi lo vorrà, potrà vestirsi o truccarsi come lei.

Altre attività prevedono la costruzione e il lancio gratuito di aquiloni, in piazza Duomo, il colorare la Befana, l’assistere al lavoro del Befanotto ceramista o anche il cuocere un biscotto assieme ai ragazzi dell’Istituto alberghiero.

In programma pure un’esibizione degli arcieri storici Castrum Firmignani. La festa entrerà ancor di più nel vivo nel pomeriggio, con una serie di spettacoli nella piazza di San Cristoforo, dove si esibiranno il Mago delle bolle e i funamboli appesi ad una luna “Il sogno di uno spazzacamino“. Non mancheranno la Befana volante, che scenderà dalla torre campanaria, e la sfilata della calza lungo il corso principale, mentre la Musica arabita di Fano farà ballare tutti. Per chi desidera sperimentare, sarà possibile fare un viaggio nella realtà virtuale o una “Camminata metabolica“, percorsi guidati attraverso un mondo di luci, forme e colori. In serata, a teatro, il gruppo del Palchettone proporrà lo spettacolo “Hansel e Gretel“, una favola divertente adatta a grandi e piccini. Come sempre, la Befana accende la curiosità della Tv: su Rai 3, il TgR seguirà domenica e lunedì le avventure della vecchina, che il 6 gennaio comparirà anche durante il tg di Rai 2 il programma “La volta buona“ di Rai 1.