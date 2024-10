"La Giostra" verrà statalizzata: "Così la fascia 0-3 avrà più posti"

La programmazione della rete scolastica per l’anno 2025/2026, con la proposta di statalizzazione della scuola dell’infanzia La Giostra di Pantano, è stata al centro del dibattito del Consiglio comunale di ieri pomeriggio, con l’approvazione della delibera.

A presentarla è l’assessore alle Politiche educative Camilla Murgia: "Nella proposta di delibera che passeremo alla Provincia e alla Regione (che avrà l’ultima parola sulla stessa) rispondiamo alle richieste di riorganizzazione ricevute da due istituti della città: l’Olivieri e l’Ic di Villa San Martino. Entrambi chiedevano la statalizzazione delle scuole dell’infanzia La Giostra di Pantano e Ambarabà di Tombaccia. La posizione dell’Amministrazione, finora, è sempre stata di contrarietà alla statalizzazione. Considerando i cambiamenti avvenuti in una città profondamente segnata dalla denatalità e dal contesto di riequilibrio con le scuole statali abbiamo deciso di accogliere la richiesta de La Giostra. In questo modo abbassiamo la capacità ricettiva delle scuole 3-6 anni facendola aumentare sul segmento più critico dei servizi 0-3 anni". L’assessora ha ricordato che La Giostra "saprà accogliere una nuova sezione primavera di 15 posti che si aggiungerà al polo 0-3. Sarà garantita la presenza costante del coordinamento pedagogico in continuità e in collaborazione con le scuole statali. E senza creare disoccupazione".

La proposta di statalizzazione, si inserisce inoltre tra le misure attivate dall’Amministrazione comunale "che ci consentirà di azzerare le liste di attesa dei nidi nell’anno scolastico 2026-27". La delibera, approvata con 21 voti favorevoli e 10 astenuti, viene anticipata dagli interventi del sindaco Andrea Biancani che ha parlato dell’"obiettivo di garantire più posti negli asili nido, in modo da poter dare maggiori risposte alle famiglie" e degli interventi di Dario Andreolli, consigliere della Lega e Giulia Marchionni, consigliera di Pesaro Svolta: "Già in passato avremmo potuto fare scelte diverse, decidendo di statalizzare più scuole così da trovarci dall’anno prossimo di fronte a nuovi percorsi. Statalizzando solo una struttura rischiamo invece qua di ritrovarci a rincorrere". ""Richiedere una statalizzazione, rispetto a due, ci dà maggiori certezze", commenta invece la consigliera Pd Maruska Palazzi. ali.mu.