La montagna di Righetto a palazzo Gradari

Settimana significativa per il Cai di Pesaro e Urbino. Mentre prosegue con successo l’iniziativa "I suoni degli Appennini" che domenica scorsa ha portato sul Monte Paganuccio 60 persone ad ascoltare il concerto del quartetto di clarinetti "Coros" del Conservatorio Rossini, il Cai s’inserisce all’interno della rassegna "Incontri capitali - Libri e parole per Pesaro 2024" organizzati nell’ambito della Capitale italiana della cultura. Venerdì 7 giugno, alle ore 18.30, Palazzo Gradari ospiterà lo scrittore Matteo Righetto che presenterà il suo ultimo libro "Il sentiero selvatico" (Feltrinelli editore). A dialogare con l’autore, lo scrittore e giornalista del Resto del Carlino (e attivista del Cai) Giorgio Guidelli. Inoltre, il giorno prima, giovedì 6 giugno alle 21 è stato organizzato un incontro su "L’Europa e l’Agricoltura" con Franco Sotte, socio del Cai e docente di Economia e politica agraria all’Università Politecnica delle Marche. L’incontro, in collaborazione con la Lupus in Fabula e Il nostro giardino, si terrà nel giardino dei frutti antichi, in via Canonici 160 a Villa Fastiggi. Info 345-3093130 (Roberto Mancini).