La Solaria 90 fa incetta di medaglie al campionato nazionale ‘Silver winter edition’

Si è svolto a Rimini il Campionato nazionale Silver winter edition di Ginnastica ritmica della Federazione Ginnastica d’Italia. Campionato ricco di soddisfazioni per la Solaria 90. Gaia Calandrini è la nuova campionessa nazionale al Nastro LC2 cat. S1, titolo portato a casa anche per Aurora Angioni che al suo primo campionato nazionale è campionessa alle clavette LB cat. A1. Altri podi per Sofia Tarquini vicecampionessa nazionale al nastro LE cat. A3, Benedetta Potinga terza classificata alla Fune LE cat. A3, Cecilia Pandolfi terza classificata alle clavette LC2 cat. A2, Chiara Tamanti terza classificata al cerchio LC2 cat. A3, Ghiletchi terza classificata al cerchio e alle clavette LC1 cat. A2 e Di Giovanni terza classificata alla palla LC1 A3. A un passo dal podio per individuali LC Federica Formisano, Elizabeth Palamaru, Martina Calandrini e la Squadra TWC LD composta da Sgherri, Prosperi, Cappa, Ferri e Gutu. Al di là dei numerosi podi, tutte le ginnaste hanno saputo ben figurare con belle esecuzioni che le hanno posizionate nella prima metà delle classifiche come Greta Grottaroli LE cat. J1, Beatrice Armeli LC1 Cat. A4, Viola Cinotti LC1 cat. A4, Elisa Bastianelli LC1 cat. J2, Matilde Baldelli LB2 cat. J1, Alice Costantini LB1 cat. A4, Camilla Vichi LB1 cat. A4 e per le squadre TWC LC Munteanu, Plumari, Calandrini; Delbaldo,Giorgi, Paoletti, Paolini; Magnani/ì, Mazza e TWC LD Berizde, Casoli e Pozzi. Soddisfatte le allenatrici Monica Fabi, Sara Lani, Caterina Lavana, Chiara Sinibaldi, Sara Volponi, Alessandra Ferri e la direttrice Iliana Angeli.