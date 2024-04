La spinta europeista parte da qui: quattro candidati per Bruxelles

Ieri la direzione centrale del Pd ha ufficializzato i candidati per le elezioni europee. Per la prima volta corrono per il territorio provinciale due esponenti del partito Democratico: il sindaco Matteo Ricci e l’ex deputata Alessia Morani. Non era mai accaduto prima. Da quando esiste il Parlamento europeo, pochissimi sono stati eletti dal collegio del centro Italia come l’ex sindaco di Fano Francesco Baldarelli e l’esponente del partito repubblicano Luciana Sbarbati.

Va detto che corrono per un posto in Europa altri due esponenti politici della provincia e cioè il sindaco uscente di Fano Massimo Seri che corre per Azione di Calenda ed il deputato leghista e presidente della Commissione agricoltura della Camera Mirco Carloni.