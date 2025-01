La tabaccheria dei record. In cinque anni a Pesaro piovono 7 milioni e mezzo

Cinque milioni di euro vinti con il primo premio della Lotteria Italia nel 2021, due e mezzo freschi freschi con l’edizione corrente dello stesso concorso. E fanno sette e mezzo nel giro di pochi anni. La fortuna bacia ancora Pesaro e in particolare la tabaccheria Cardinali di piazza Lazzarini, proprio di fronte al teatro Rossini. Qui qualcuno ha acquistato il biglietto vincente che è valso la maxi vincita. I primi indizi, secondo la titolare, assieme al marito Marcello Bucci, Lucia Orazi, fanno pensare "a una persona dalla cinquantina in su e probabilmente proveniente da altre città. Dico questo perché abbiamo venduto tantissimi biglietti della serie T, ovvero la serie vincente, a persone che sono entrate in tabaccheria negli ultimi giorni e che provenivano da fuori Pesaro. Erano in città per gli ultimi giorni di Pesaro capitale della cultura e ne hanno approfittato anche per acquistare i biglietti della lotteria di fronte al teatro Rossini che resta una delle mete più ambite di questo anno particolare".

Si può ipotizzare il momento della vendita? "Difficile, ma io e la mia collaboratrice Raffaella Pensalfini – aggiunge Lucia – abbiamo la sensazione di avere venduto quel biglietto tra il 2 e il 4 gennaio. Nel negozio sono entrati turisti di varie regioni, avevano un accento lombardo, altri campano. Crediamo più a persone di passaggio che a pesaresi, tutti di età sopra la cinquantina. I giovani credono poco alla lotteria Italia". E fanno male. Ne sanno qualcosa i figli del pensionato pesarese che vinse il primo biglietto della stessa lotteria nel 2021, e ai quali papà destinò una bella fetta della somma vinta. Lo stesso pensionato si presentò poi in tabaccheria per dire una sola parola: "Grazie".

Del nuovo vincitore nessuna traccia, per ora, solo una lunga scia di scommettitori che anche ieri mattina hanno varcato la tabaccheria Cardinali alla ricerca della fortuna. Fosse anche un "banale" Superenalotto. Qui, non si spiega perché, si vince spesso.