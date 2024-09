La terra delle pesche diventa ’capitale’. È cominciata la settimana di Montelabbate

È la settimana di Montelabbate come protagonista di ‘50x50: Capitali al quadrato’. "Ringrazio il Comune - dice il vicesindaco di Pesaro, Daniele Vimini - che metterà al centro gli artisti con una serie di mostre e poi darà spazio a musica e agroalimentare. Mi piace ricordare come alcune delle iniziative nate con 50x50 – Cosa c’è DOP e Castelli nascosti, ad esempio - stanno funzionando molto bene e possono essere replicabili e diventare stabili nel tempo".

Montelabbate celebrerà in settimana l’80° anniversario del passaggio del fronte alleato e dello sfondamento della Linea gotica. Al riguardo, il sindaco Roberto Rossi afferma: "La settimana della cultura porterà i suoi ospiti a Quota 111, sulle colline tra Montecchio e Osteria Nuova, dove, nella notte tra il 30 e 31 agosto 1944, con un eroico assalto alla baionetta i canadesi del reggimento Perth conquistarono la prima postazione tedesca nella Linea gotica. Montelabbate è anche terra di lavoro e sviluppo tecnologico. Terra di industria, certo, ma pure di piccole aziende agricole attente all’ambiente e alla sostenibilità, dove ancora oggi si coltiva un frutto: la Pesca di Montelabbate. La settimana della cultura la celebrerà. Domenica 1 settembre sarà una vera festa nel pescheto, con musica, ricordi e ghiotte degustazioni".

Riccardo Rossi, assessore alla Cultura, aggiunge: "’Le Buonenotti della cultura’ è il titolo che abbiamo scelto per questa settimana. L’idea è riproporre il format dell’iniziativa Le Buonenotti che da quasi 10 anni animano le estati del nostro territorio: una serie di piccoli notturni estivi itineranti alla scoperta dei luoghi nascostilabbate, che faranno da cornice a diversi eventi, come la serata di musica e poesia nel borgo di Farneto di martedì e il cinema sotto le stelle di mercoledì 28 agosto immerso fra le colline di Osteria Nuova. Non mancheranno mostre e installazioni d’arte a cura di due artisti locali come Leonardo Nobili e Ricardo Aleodor Venturi ma anche laboratori di lettura e stampa per i più piccoli. Ogni iniziativa sarà arricchita da degustazioni e aperitivi a cura delle associazioni di Montelabbate".

Antonella Terenzi, presidente della sezione di Montelabbate dell’Associazione nazionale combattenti e reduci, ha illustrato il programma de ‘La notte degli eroi’: "È una camminata notturna che si svolgerà venerdì 30 agosto, un’iniziativa che pone l’attenzione su un luogo che merita memoria verso a chi ci ha dato la libertà".

Luigi Diotalevi