La voce dei giovani racconta Pesaro. Ecco il podcast che finirà sulla Rai

Partirà il 7 ottobre ‘CAP#Crescendo A Pesaro. Cinque Laboratori e un Podcast’, il progetto di Pesaro 2024 che prende forma nella sezione ‘La natura mobile della cultura’. "Con soddisfazione inauguriamo anche CAP, uno dei progetti dedicati al mondo della scuola della Capitale della cultura - ha esordito Camilla Murgi, assessora alle Politiche educative e giovanili -. Quest’anno incredibile ha dato la possibilità alle scuole di partecipare attivamente al palinsesto artistico della nostra città, diventandone protagonisti, un valore che porteremo avanti anche nei prossimi anni. CAP è una manifestazione di come le comunità scolastiche sappiano interpretare e raccontare il nostro patrimonio, integrandolo con la tecnologia e rendendolo fruibile da tantissime persone: un virtuoso esempio di una didattica attiva e di trasmissione dei saperi".

Michele Gulinucci, direttore artistico del progetto, dice che "da ‘cittadino temporaneo’ di Pesaro Capitale" si prepara "a scoprire la città e il territorio chiacchierando con i ragazzi della Generazione Z cresciuti qui. Muovendoci a piedi, in bicicletta, con i mezzi pubblici, anche loro, forestieri per un giorno, potrebbero scoprire qualcosa che non sanno di sapere. Da questo esperimento di mobilità creativa nascerà un podcast che uscirà a dicembre su Raiplaysound, perché Pesaro possa restare un’avventura delle voci e dell’ascolto anche dopo il 2024".

Michela Gaudenzi, responsabile e coordinatrice progetti scuole di Pesaro 2024, spiega: "Questo progetto vede protagonista la geografia dei nostri territori, esplorati ed elaborati dai ragazzi delle scuole secondaria di 1° e 2° grado. Sono due le linee guida: con Cap 1 verranno registrate dai ragazzi delle 5 scuole partecipanti narrazioni audio con parole e suoni provenienti dall’ambiente circostante. Ogni gruppo classe avrà a disposizione 3 giorni di laboratorio attivo, guidati da Gulinucci, in cui apprendere le tecniche narrative, registrare in esterna e, infine, assemblare ed editare i materiali audio. Nel contempo in Cap 2 i tre licei artistici Mengaroni di Pesaro, Apolloni di Fano e Scuola del Libro di Urbino creeranno immagini di ispirazione dolciniana utilizzate come copertine dei podcast. Gli itinerari dei nostri luoghi, delineati e sottoposti alla ricerca dei ragazzi, verranno contrassegnati da Qr code che rimanderanno alla piattaforma Rai tutti coloro che, passeggiando, desiderino conoscere le riflessioni delle nuove generazioni". Calendario (meteo permettendo): 7-9 ottobre Fano, Liceo artistico Nolfi Apolloni (Polo 3); 10-12 ottobre Pesaro, Liceo artistico Mengaroni; 14-16 ottobre Pesaro, Istituto alberghiero ’Santa Marta’; 17-19 ottobre Fano, Istituto tecnico Seneca (Polo 3); 24-26 ottobre Pesaro, Istituto comprensivo Villa San Martino.

Luigi Diotalevi