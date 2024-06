L’addio a Milena Ugolini. Una cattedrale blindata: presenti il ministro Bernini e la senatrice Liliana Segre

Il funerale dei Kennedy pesaresi, lo ha definito qualcuno. Perché per l’ultimo saluto a Milena Pierangeli Ugolini si sono mossi, oltre alla senatrice a vita Liliana Segre, anche il ministro dell’Università Anna Maria Bernini amica da sempre della famiglia, così come il padre. Un duomo blindato, pieno di polizia in borghese: le massima autorità militari,

il prefetto Saveria Emanuela Greco e il questore Francesca Montereali. Tra gli intervenuti per questo ultimo saluto alla grande signora dell’arte, anche l’ex presidente della Roma Calcio Anzalone e l’ex presidente di Confindustria Marche Adolfo Guzzini; poi Franca Mancini la sua compagna d’avventura nel mondo dell’arte moderna con il "Segnapassi". Per il trigesimo, fra un mese, si terrà un’altra cerimonia nella chiesa degli Artisti in piazza del Popolo a Roma dove parteciperanno scultori e pittori che hanno segnato la fine del secolo scorso: Isgrò, Pistoletto, Cucchi e via dicendo.

La cerimonia funebre si è aperta con don Stefano che ha ricordato la figura di Milena Pierangeli Ugolini, quindi è stata la volta della nipote Federica Tittarelli Cerasi ("Vengo l’8 zia. Troppo tardi vieni prima mi ha risposto...."), e quindi dell’avvocato di famiglia Federico Valentini. Sia Federica Tittarelli che Valentini hanno letto alcuni passi del Vangelo. Poi è stata la volta della sorella, Paola Pierangeli Tittarelli. Parole commosse le sue: "Ci sentivamo almeno due volte al giorno. Mi mancherà tanto, lei amante dell’arte io della musica, ma eravamo complementari. Sto soffrendo molto, ma spero di avere ancora momenti di gioia". Quindi è stata la volta della nipote Bianca, che a nome delle sorelle, Rosa, Celeste e Viola, ha ricordato la figura della nonna come punto di riferimento con la sua personalità. La senatrice Liliana Segre l’ha definita "un’amica speciale ed una donna mai appagata. Una fortuna averla conosciuta ed aver goduto del suo gusto del bello". Ricordando le nipoti, e cioè le figlie di Andrea Ugolini, la Segre ha parlato "di un giardino fiorito".

Anna Maria Bernini al termine della cerimonia funebre ha detto: "I ricordi della mia amica Milena si intrecciano con quelli della donna e soprattutto della più straordinaria appassionata di arte che abbia mai conosciuto. Un vulcano di pensieri e parole, una mecenate per tanti giovani talenti. Un occhio alla costante ricerca della bellezza anche dove nessun altro era in grado di coglierla. Un intuito straordinario, un’altrettanto straordinaria ed istintiva originalità. Una vitalità coinvolgente, una bruciante curiosità intellettuale, che ha generosamente diviso con noi consentendoci di vedere e fare cose straordinarie. A questa splendida persona che ha amato tanto, donato tanto, sofferto tanto, vissuto tanto intensamente, dico grazie, di cuore, per avermi accolta nella sua vita".

