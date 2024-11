L’ambulanza non può arrivare. Tocca ai pompieri

L’ambulanza non riesce a raggiungere la casa di chi l’ha chiamata. Per questo sono intervenuti i vigili del fuoco, così da portare il paziente al pronto soccorso. Dove? A Urbino, in via Lumumba, zona residenziale che necessita da tempo di interventi a causa della frana caduta dopo l’alluvione di maggio 2023, e il cui progetto c’è, in attesa che partano i lavori. A segnalare il fatto è stata Biancamaria Bruscolini su Facebook. "Mio padre si è sentito male e abbiamo chiamato il 118 per ricoverarlo, ma gli operatori sono stati costretti a chiamare i vigili del fuoco per la situazione della via – scrive –. Perché è più di un anno che la via versa in questa situazione, se ci fosse stata un problema molto più grave, come infarto o ischemia, si poteva aggravare vista la difficoltà del passaggio dei mezzi di soccorso. Spero che i lavori di risanamento del muro e della strada vengano effettuati al più presto". Tanti i cittadini che hanno commentato questa situazione ormai nota in una via dove vivono centinaia di persone. Commenti anche dalla politica: "Come opposizione chiederemo l’intervento del Prefetto che si può far carico dei lavori applicando il potere sostitutivo dello Stato. La situazione l’avevo già denunciata con un’interrogazione ma non è stato fatto nulla", dice il consigliere comunale Gianluca Carrabs che da tempo segue il caso.

Francesco Pierucci