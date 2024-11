L’Ateneo combatte la plastica. Accordo con “Plastic Free Onlus“

Lotta alla plastica per un futuro fiorente. L’Università di Urbino e Plastic Free Onlus, ieri hanno sottoscritto un patto di collaborazione per "creare un canale di comunicazione diretto tra le parti per unire le forze nella salvaguardia del pianeta dall’inquinamento da plastica". A firmare il documento, rinnovabile e della durata di tre anni, il rettore Giorgio Calcagnini e il presidente di Plastic Free, Luca De Gaetano. "Secondo l’Unione europea – il commento della professoressa Elena Viganò, prorettrice UniUrb alla Sostenibilità e Valorizzazione delle Differenze – entro il 2025 nei mari avremo più tonnellate di plastica che di pesci. È perciò fondamentale intervenire con azioni che incidano anche su abitudini e consumi individuali e collettivi. L’Università in questo senso ha un ruolo molto importante da esercitare insieme alle tante associazioni e realtà che si occupano di salvaguardia degli ecosistemi".

"Ringraziamo il rettore Calcagnini nonché la professoressa Viganò per la sensibilità che permette all’Università degli Studi di Urbino di entrare nelle Università per l’Ambiente a cui stiamo dando vita – ha dichiarato il presidente Luca De Gaetano –. Il patto siglato apre un canale di comunicazione diretto tra i nostri due enti per costruire assieme un mondo universitario sempre più libero dalla plastica e impegnato in modo costante nella salvaguardia del Pianeta dall’inquinamento, partendo dalla sensibilizzazione degli studenti che saranno i cittadini del futuro". fra. pier.