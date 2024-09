"Lavori del nido fermi da settimane". Fermignano Rinasce chiede risposte

A che punto è la realizzazione dell’asilo nido di Fermignano? A chiederselo, a nome dell’opposizione, è la consigliera comunale Alice Cerpolini. "Assistiamo, da settimane, allo stop totale dei lavori nel cantiere del nuovo asilo nido comunale di via Tronto - spiega -. Tutta la popolazione, in particolare le famiglie, cui era stato promesso l’accesso dei bambini nella nuova struttura nel 2025, vorrebbe capire cosa stia accadendo".

Cerpolini si fa portavoce di alcune preoccupazioni che i genitori avrebbero espresso, data la collocazione delle aule del nido: "Visti i disagi derivanti dalla forzata condivisione degli spazi tra scuola materna e nido, dal momento che i bambini più piccoli sono stati messi nel piano seminterrato della scuola di via Milano, iniziano a chiedersi se il Comune riuscirà a rispettare i termini per la fine dei lavori. I mesi che abbiamo davanti sono invernali, dove solitamente i cantieri rallentano, per ovvie ragioni, e questo fa sorgere parecchi dubbi circa le tempistiche di esecuzione e consegna dell’opera. Come minoranza, ci uniamo alla loro preoccupazione per l’interruzione dei lavori, che prevedevano demolizione e costruzione in loco del nuovo edificio. Per questo, già dall’estate abbiamo presentato gli atti ispettivi di routine, che andranno discussi nel prossimo Consiglio comunale, grazie ai quali informeremo i cittadini sulle spiegazioni che l’amministrazione ci fornirà. Inoltre - conclude la consigliera - ad oggi l’area dove il nido è stato abbattuto, in favore del nuovo, è lasciata al più totale e indecoroso abbandono. C’è forse qualche problematica di cui i cittadini devono essere messi a conoscenza?".

fra. pier.