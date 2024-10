Le divagazioni tra natura e musica. Poi i segreti de ’La donna del lago’

Al Museo Nazionale Rossini è In arrivo un ricco weekend culturale. Oggi alle 16.30, nella Sala degli Specchi prosegue il ciclo di conferenze "Musica e Natura" organizzato con il Conservatorio G. Rossini. La seconda conferenza sarà "Il lauro verde": divagazioni rinascimentali fra natura pittura e musica, a cura del musicologo Riccardo Graciotti. Un tuffo nei secoli XV e XVI quando Natura, Musica e Pittura erano legate dall’idea di armonia universale, che riusciva a permeare le arti assumendo la forma di metafora sia nel linguaggio visivo e sonoro, in particolare nel madrigale. Ingresso libero. Domani alle 16, torna il ciclo "Capolavori in scena" l’appuntamento con le speciali visite guidate per andare alla scoperta dei capolavori del genio. In programma l’approfondimento su "La donna del lago" al debutto nel 1819 al Teatro San Carlo, opera rossiniana di successo. Su libretto di Andrea Leone Tottola, ispirato alla traduzione francese del poema "The lady of the lake" (1810) di Walter Scott, il melodramma in due atti narra del re di Scozia Giacomo V che, celandosi sotto il nome del cavaliere Uberto di Snowdon, cerca di conquistare la bella Elena, interpretata da Isabella Colbran, futura moglie del compositore. Visita compresa nel biglietto. Tel. 0721 192 2156 info@museonazionalerossini.it ma.ri.to.